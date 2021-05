“Lei è esperto solo di salto della fila”: Scanzi fulminato da una battuta di Bardi (Federalberghi). Il video (Di martedì 18 maggio 2021) “Lei è quello che è abituato a saltare la fila, ma impari ad aspettare…”, ironizza Guido Bardi, presidente di Federalberghi, sotto gli occhi di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“. Andrea Scanzi barcolla: “Se l’era preparata, eh, chi gliel’ha scritta questa battuta, quanto tempo ci ha messo per prepararla?”, replica il giornalista del “Fatto Quotidiano“. Che si becca la controreplica: “Due minuti, il tempo di vederla e di riconoscerla in video…”. Ko alla prima ripresa, dopo un duello iniziato sulla questione delle chiusure, con Scanzi, il baby vaccinato, che aveva provato a difendere la scelta del rigore e della chiusura a oltranza e Bardi a fargli notare i danni economici devastanti per il settore e per l’economia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) “Lei è quello che è abituato a saltare la, ma impari ad aspettare…”, ironizza Guido, presidente di, sotto gli occhi di Lilli Gruber a “Otto e mezzo“. Andreabarcolla: “Se l’era preparata, eh, chi gliel’ha scritta questa, quanto tempo ci ha messo per prepararla?”, replica il giornalista del “Fatto Quotidiano“. Che si becca la controreplica: “Due minuti, il tempo di vederla e di riconoscerla in…”. Ko alla prima ripresa, dopo un duello iniziato sulla questione delle chiusure, con, il baby vaccinato, che aveva provato a difendere la scelta del rigore echiusura a oltranza ea fargli notare i danni economici devastanti per il settore e per l’economia ...

