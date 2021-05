Lega, Corrotti: su nuovi autobus pubblicità ingannevole da Raggi (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Prima sui mezzi di informazione del Campidoglio e poi sui social, la Raggi spaccia i sessantadue nuovi bus diesel in autobus a metano. Un errore, l’ennesimo, smascherato dalla stessa delibera votata in consiglio comunale il 6 maggio scorso che certifica come siano stati spesi i 27 milioni di euro necessari a finanziare l’acquisto”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Prima sui mezzi di informazione del Campidoglio e poi sui social, laspaccia i sessantaduebus diesel ina metano. Un errore, l’ennesimo, smascherato dalla stessa delibera votata in consiglio comunale il 6 maggio scorso che certifica come siano stati spesi i 27 milioni di euro necessari a finanziare l’acquisto”. Cosi’ in una nota Laura, consigliereRegione Lazio.

Advertising

Giuggio72684862 : RT @BindiTony: @ricrrooll @CastellinoLuigi se non si fa una rivoluzione contro questi politici corrotti e collusi non si risolverà mai il p… - ringetto65 : RT @BindiTony: @ricrrooll @CastellinoLuigi se non si fa una rivoluzione contro questi politici corrotti e collusi non si risolverà mai il p… - RussoMu : RT @BindiTony: @ricrrooll @CastellinoLuigi se non si fa una rivoluzione contro questi politici corrotti e collusi non si risolverà mai il p… - CastellinoLuigi : RT @BindiTony: @ricrrooll @CastellinoLuigi se non si fa una rivoluzione contro questi politici corrotti e collusi non si risolverà mai il p… - MariaAversano1 : RT @BindiTony: @ricrrooll @CastellinoLuigi se non si fa una rivoluzione contro questi politici corrotti e collusi non si risolverà mai il p… -