Le testimonianze da Gaza di due bambini di 10 anni | “Perché ci bombardate?”

"Ogni volta che c'è un attacco aereo ci spaventiamo, ogni volta che proviamo a scappare quando arriviamo alla porta c'è un altro attacco e corriamo dentro più veloce che possiamo". I bambini di Gaza raccontano il terrore che stanno vivendo in uno dei territori più martoriati da decenni. La nuova escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 212 morti, tra cui 61 bambini, sulla striscia di Gaza. Per quanto l'Onu dichiari di lavorare per il cessate il fuoco immediato e per quanto la mediazione del Cairo si sta avvicinando a un'intesa, il premier israeliano Benyamin Netanyahu chiarisce che la tregua è ancora lontana. Nell'ultima settimana sono stati uccisi 61 bambini a Gaza e due nel sud di Israele e più di mille persone, compresi 366 minori, sono ...

