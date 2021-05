Le ricadute del Covid sul tessuto socio-economico (Di martedì 18 maggio 2021) di Pina Ferro Il Focus socio-economico sulla città di Battipaglia promosso da Fondazione Cassa Rurale Battipaglia insieme a Banca Campania Centro e realizzato da Fondazione Saccone arriva alla terza tappa. Dopo il grande riscontro dei primi due appuntamenti, dedicati agli imprenditori del territorio e al settore agricolo, domani, alle ore 18, andrà in live streaming sulle pagine Facebook dei promotori del progetto e su quelle dei media accreditati, l’evento conclusivo dedicato alle ricadute del Covid-19 sul tessuto socio-economico di Battipaglia. Nel corso del talk, verrà presentato il questionario che i ricercatori hanno elaborato per somministrarlo a tutti i cittadini battipagliesi. Il questionario, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Pina Ferro Il Focussulla città di Battipaglia promosso da Fondazione Cassa Rurale Battipaglia insieme a Banca Campania Centro e realizzato da Fondazione Saccone arriva alla terza tappa. Dopo il grande riscontro dei primi due appuntamenti, dedicati agli imprenditori del territorio e al settore agricolo, domani, alle ore 18, andrà in live streaming sulle pagine Facebook dei promotori del progetto e su quelle dei media accreditati, l’evento conclusivo dedicato alledel-19 suldi Battipaglia. Nel corso del talk, verrà presentato il questionario che i ricercatori hanno elaborato per somministrarlo a tutti i cittadini battipagliesi. Il questionario, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di ...

