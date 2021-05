Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 18 maggio su Italia 1 (Di martedì 18 maggio 2021) Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 11 maggio 2021 su Italia 1 Questa sera, martedì 18 maggio 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattIene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 18 maggio 2021. anticipazioni e servizi di stasera Ritorna questa sera – 18 maggio 2021 ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Le: lee idel 112021 su1 Questa sera, martedì 182021, torna su1 con una nuovaLe, la popolare trasmissione che da anni intrattil pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo adi vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme ledi oggi, 182021.di stasera Ritorna questa sera – 182021 ...

ShaBertie : @21_federica Nelle anticipazioni delle iene c'è scritto che mandano un altro scherzo in onda, quindi in teoria no - CorriereCitta : Anticipazioni Le Iene, stasera martedì 18 maggio in tv: orario, gli scherzi, tutti i servizi e le inchieste #leiene - tuttopuntotv : Le anticipazioni sulla puntata di oggi delle Iene: si parlerà anche di Israele #LeIene #Israele - Anticipazioni__ : VI RICORDO TI TAGGARE ANCHE L’HASTAG DELLE IENE #scherzoprelemi #LeIene - SocialArtistOF : Ecco le anticipazioni della puntata di questa sera de #LeIene! -