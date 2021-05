“Le Iene” , anticipazioni puntata 18 maggio: gli scherzi a Giovanni Galli e Marco Masini (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Le Iene” stasera 18 maggio dalle 21:30 su Italia 1. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Nella puntata il reportage sul conflitto tra israeliani e palestinesi che, seppur a fasi alterne, continua da oltre 70 anni. Si ripercorreranno quattro servizi andati in onda durante la trasmissione, dal 2009 al 2019, sulla convivenza tra i due popoli e sulle ragioni dello scontro che purtroppo, non è cessato. Luigi Pelazza era stato in Palestina, nella Striscia di Gaza, e aveva mostrato i tunnel sotterranei clandestini che portavano in Egitto; la Iena aveva spiegato come questi passaggi fossero usati dai palestinesi per contrabbandare merce di ogni tipo, evitando così i controlli e i vincoli imposti dall’esercito israeliano. Nella puntata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Nuovo appuntamento con “Le” stasera 18dalle 21:30 su Italia 1. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Nellail reportage sul conflitto tra israeliani e palestinesi che, seppur a fasi alterne, continua da oltre 70 anni. Si ripercorreranno quattro servizi andati in onda durante la trasmissione, dal 2009 al 2019, sulla convivenza tra i due popoli e sulle ragioni dello scontro che purtroppo, non è cessato. Luigi Pelazza era stato in Palestina, nella Striscia di Gaza, e aveva mostrato i tunnel sotterranei clandestini che portavano in Egitto; la Iena aveva spiegato come questi passaggi fossero usati dai palestinesi per contrabbandare merce di ogni tipo, evitando così i controlli e i vincoli imposti dall’esercito israeliano. Nella...

