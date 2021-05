Le Iene anticipazioni puntata 18 maggio | dalla guerra in Palestina agli scherzi

(Di martedì 18 maggio 2021) 182021 – Lesulladel 18de Le. In prima serata su Italia 1 torna un nuovo appuntamento con i servizi de Le. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ecco qualche anticipazione sul nuovo appuntamento di questa sera. Le: servizi sullainFari puntati da tutto il mondo sul conflitto israelo-palestinese. Per l’occasione lerispolverano alcuni servizi mandati in onda dal 2009 al 2019, per ripercorrere alcune delle tappe di questa terribileche, a fasi alterne, continua da ormai 70 anni. La Iena Luigi Pelazza era stato in, nella Striscia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Iene anticipazioni

Il programma, lo ricordiamo, può essere seguito in streaming, anche all'estero, su www..it.Lepuntata del 18 maggio 2021, gli scherzi Martedì 18 maggio , in prima serata su ...LeShow:e diretta 11 maggio Martedì 11 maggio, in prima serata su Italia 1, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono una nuova puntata de Leshow con le immancabili voci de la ...La Cisl come una famiglia per Gigi Sbarra, nuovo segretario nazionale della Cisl del dopo Furlan. E tutta la famiglia in Cisl, verrebbe da dire dopo l'inchiesta di Report andata in onda ieri sera dopo ...Martedì 18 maggio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene: conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band ...