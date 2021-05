Le autorità bielorusse hanno messo offline il sito di news Tut by | dopo aver fatto irruzione nella redazione

Advertising

Minsk, 18 mag 10:09 - Lehanno ordinato delle perquisizioni nelle abitazioni di diversi redattori del portale online indipendente "Tut.by". A riferirlo è lo stesso sito di notizie, specificando come i ......la prima causa straniera al tribunale di Minsk per il trattamento ricevuto come giornalista anche in rappresentanza simbolica di tutti i colleghi vittime della violenza delle. In ...