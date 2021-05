Lazio-Torino, si decide il destino del Benevento: le formazioni ufficiali (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tutto pronto per Lazio–Torino, recupero di campionato in programma questa sera all’Olimpico. Spettatore interessato il Benevento. Ai granata di Davide Nicola basta un punto per spedire all’inferno i ragazzi di Filippo Inzaghi, rendendo vano il confronto diretto in programma domenica sera all’ombra della Mole. Il destino della Strega è, dunque, nelle mani dei biancocelesti di Simone Inzaghi, ormai senza più obiettivi di classifica avendo la certezza di chiudere la stagione in sesta posizione e con la qualificazione alla prossima Europa League. Il tecnico della Lazio conferma il 3-5-2 per il match con i granata, operando dei cambi rispetto al derby con la Roma in virtù delle assenze. Questi gli undici che scenderanno in campo: Strakosha; ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tutto pronto per, recupero di campionato in programma questa sera all’Olimpico. Spettatore interessato il. Ai granata di Davide Nicola basta un punto per spedire all’inferno i ragazzi di Filippo Inzaghi, rendendo vano il confronto diretto in programma domenica sera all’ombra della Mole. Ildella Strega è, dunque, nelle mani dei biancocelesti di Simone Inzaghi, ormai senza più obiettivi di classifica avendo la certezza di chiudere la stagione in sesta posizione e con la qualificazione alla prossima Europa League. Il tecnico dellaconferma il 3-5-2 per il match con i granata, operando dei cambi rispetto al derby con la Roma in virtù delle assenze. Questi gli undici che scenderanno in campo: Strakosha; ...

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - denn1smeloni : @LatiumV Mica me la prendo con la Lazio, il Torino però si sa che non retrocederà mai?? - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di #LazioTorino - infobetting : Lazio-Torino (recupero serie A, 18 maggio ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, -