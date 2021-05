Lazio-Torino, le probabili formazioni del match: Sanabria insidia Zaza (Di martedì 18 maggio 2021) Lazio e Torino recuperano la 25ª giornata. Granata a caccia di punti per evitare la “partita della morte” contro il Benevento Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il recupero della 25ª giornata di Serie A tra Lazio e Torino, originariamente in programma lo scorso 2 marzo. I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta nel derby e con il sesto posto assicurato, non hanno più nulla da chiedere al campionato anche se, Simone Inzaghi le proverà tutte per battere i granata regalando l’ultima chance salvezza al fratello Pippo all’ultima giornata. QUI Lazio – Inzaghi schiererà la miglior formazione disponibile. In porta ritorna Strakosha dopo la bella prestazione contro il Parma, out Acerbi per un problema al ginocchio al suo posto pronto Marusic con Luiz Felipe e Radu. Centrocampo a ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021)recuperano la 25ª giornata. Granata a caccia di punti per evitare la “partita della morte” contro il Benevento Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena il recupero della 25ª giornata di Serie A tra, originariamente in programma lo scorso 2 marzo. I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta nel derby e con il sesto posto assicurato, non hanno più nulla da chiedere al campionato anche se, Simone Inzaghi le proverà tutte per battere i granata regalando l’ultima chance salvezza al fratello Pippo all’ultima giornata. QUI– Inzaghi schiererà la miglior formazione disponibile. In porta ritorna Strakosha dopo la bella prestazione contro il Parma, out Acerbi per un problema al ginocchio al suo posto pronto Marusic con Luiz Felipe e Radu. Centrocampo a ...

