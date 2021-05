Lazio-Torino, i convocati di Inzaghi per il recupero della 25^ giornata: out Correa (Di martedì 18 maggio 2021) La Lazio ospita il Torino nel recupero della 25^ giornata di Serie A, match rinviato per i molteplici casi di positività al Covid-19 all’interno del club granata. Con i tre punti i biancocelesti di Simone Inzaghi, reduci dal ko nel derby con la Roma, farebber0 un grosso favore al Benevento, impegnato nella lotta salvezza proprio contro i ragazzi di Nicola. Di seguito l’elenco dei convocati della Lazio, nel quale non figura Joaquin Correa: il “Tucu” non ha recuperato dal fastidio al polpaccio e salterà la sfida dell’Olimpico di questa sera, martedì 18 maggio. I convocati di mister Simone #Inzaghi per #LazioTorino Powered by@OrogelGroup#CMonEagles ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Laospita ilnel25^di Serie A, match rinviato per i molteplici casi di positività al Covid-19 all’interno del club granata. Con i tre punti i biancocelesti di Simone, reduci dal ko nel derby con la Roma, farebber0 un grosso favore al Benevento, impegnato nella lotta salvezza proprio contro i ragazzi di Nicola. Di seguito l’elenco dei, nel quale non figura Joaquin: il “Tucu” non ha recuperato dal fastidio al polpaccio e salterà la sfida dell’Olimpico di questa sera, martedì 18 maggio. Idi mister Simone #per #Powered by@OrogelGroup#CMonEagles ...

