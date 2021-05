Lazio-Torino 0-0 diretta: palo di Sanabria, brividi per Inzaghi (Di martedì 18 maggio 2021) 30'st Partita che si è innervosita. I ritmi diversi rispetto ai primi 45 minuti hanno fatto alzare la tensione. Altro doppio cambio per Inzaghi nel frattempo. Pereira per Akpa Akpro e... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021) 30'st Partita che si è innervosita. I ritmi diversi rispetto ai primi 45 minuti hanno fatto alzare la tensione. Altro doppio cambio pernel frattempo. Pereira per Akpa Akpro e...

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - PronosTali : Magnifique match le Lazio vs Torino ???? sorry ?? - sirowenjnr : Lazio and Torino omo una papa - BlackEagle1967 : @AlessioBuzzanca O e’ la lazio torino! La miseria.... -