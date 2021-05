L’avvio in sordina | poi tanta magia | l’indimenticabile concerto di Battiato al Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 maggio 2021) Ad essere sinceri l’inizio, quella sera, non fu dei più promettenti. Francopartì in, con poca voce e rifilando anche un paio di “stecche” a un pubblico che nemmeno se ne accorse. O meglio, le sentì quelle stonate, ma fece finta di niente perché sul palco c’era il Maestro. Chi aveva acquistato i biglietti per quella serata speciale del Festival Pianistico, anno 2013, in cuor suo sapeva che da lì a poco sarebbe arrivata lae che quelle piccole, grandi imperfezioni sarebbero state subito dimenticate. Andò proprio così. Anche nel momento più delicato, quando sembrava che mancasse perfino la sintonia con l’orchestra che lo seguiva,riuscì a creare un primo rapporto con il pubblico. Raccontò dei suoi trascorsi a Bergamo, di quando in un concorso canoro vinse 500mila lire per una canzone ...