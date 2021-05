Lavoro | De Lise | necessario valorizzare l’operato dei commercialisti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il ruolo dei commercialisti nel settore “” è sottovalutato. Lo afferma Matteo De, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar “Il cambiamento nel mondo del: il professionista a supporto della gestione delle persone in azienda”. “E’ una materia che viene gestita dai professionisti con capacità e competenze, eppure al di fuori del nostro segmento sembra non accorgersene nessuno”, sottolinea De, aggiungendo “è importante studiare nuove soluzioni per ampliare la competitività delle PMI anche attraverso un proficuo rapporto con Confprofessioni”. “Il cambiamento del mondo deldeve essere adeguatamente accompagnato, altrimenti l’Italia rischia di restare indietro”, ha evidenziato Chiara Gribaudo (Pd), ...