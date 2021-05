Laura Marzadori | «Essere donna | senza paura del giudizio altrui»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Una carriera alla Scala, un tempo libero utilizzato (anche) per restituire ai social immagini e messaggi positivi. Poi, un libro. Laura Marzadori, ora in libreria con L’altra metà delle note (HarperCollins 2021, pp. 240, euro 17,9), ha voluto impostare la propria vita perché una sola legge la governasse: la libertà, di pensiero, di azione. «Non è stata una scelta casuale o indolore, ho lavorato tanto sulla mia pace interiore per arrivare a possedere la consapevolezza del mio valore», racconta la musicista che appena venticinquenne è diventata Primo Violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala, a Milano. «Le critiche non mi fanno stare bene, credo sarebbe quasi disumano riuscire ad estraniarsi completamente da ciò che il mondo pensa di noi. Tuttavia, a trentadue anni, sono sicura delle mie capacità professionali ed umane. Cosa, questa, che mi ha aiutato a ridimensionare il peso del giudizio, delle pressioni altrui». Laura Marzadori, come ogni adolescente, ha vissuto un periodo («Anni») in cui ha sofferto nel prendere atto delle difficoltà che pervadono la ricerca di un’identità, solida e univoca. C’è stato il mondo, ad incombere alle sue spalle. Mostri e fantasmi di cui ha voluto raccontare ne L’altra metà delle note, storia di una Tina musicista che ne è l’alter ego letterario.