L’attivista Ciro Corona a TeleclubItalia: “Palazzo San Giacomo distratto dalla campagna elettorale, dimentica Scampia” (Di martedì 18 maggio 2021) “A Palazzo San Giacomo sono distratti dalla campagna elettorale e si sono dimenticati di noi, di Scampia e della città”, lo ha detto Ciro Corona, attivista dell’associazione (R)esistenza Anticamorra e dell’Officina della Culture “Gelsomina Verde” nel corso della trasmissione “Campania Oggi” di Tele Club Italia (canale 98). “Cinque anni fa mi sono preso la responsabilità L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) “ASansono distrattie si sonoti di noi, die della città”, lo ha detto, attivista dell’associazione (R)esistenza Anticamorra e dell’Officina della Culture “Gelsomina Verde” nel corso della trasmissione “Campania Oggi” di Tele Club Italia (canale 98). “Cinque anni fa mi sono preso la responsabilità L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

pairsonnalitesN : ITGMT — Omicidio Vincenzo Ruggiero, ergastolo definitivo per Ciro Guarente: la sentenza della Cassazione: ... in vi… - pairsonnalitesF : ITD — Omicidio Vincenzo Ruggiero, ergastolo definitivo per Ciro Guarente: la sentenza della Cassazione: ... in via… - Paroladeltifoso : Ergastolo confermato per Ciro Guarente, l’omicida che sparò, fece a pezzi e cementò il corpo di Vincenzo Ruggiero a… - pairsonnalitesF : Omicidio Vincenzo Ruggiero, ergastolo definitivo per Ciro Guarente: la sentenza della Cassazione: ... in via defini… - TeleradioNews : Ergastolo confermato anche in Cassazione per Ciro Guarente, per l’omicidio dell’attivista omosessuale Vincenzo Rugg… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attivista Ciro L'attivista Ciro Corona a TeleclubItalia: "Palazzo San Giacomo distratto dalla campagna elettorale, dimentica Scampia" Teleclubitalia