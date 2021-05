L'arma per battere l'Atalanta in Coppa Italia? Questa: le giocate di Cuadrado (Di martedì 18 maggio 2021) Pirlo si aggrappa al suo uomo più in forma: Juan Cuadrado è stato il trascinatore della Juventus nel 3 - 2 sull'Inter. Ecco le giocate del colombiano Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Pirlo si aggrappa al suo uomo più in forma: Juanè stato il trascinatore della Juventus nel 3 - 2 sull'Inter. Ecco ledel colombiano

Advertising

Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - _Carabinieri_ : Il Comandante Generale #Carabinieri Teo Luzi in visita oggi alla Legione CC 'Piemonte e Valle d’Aosta', al 1° Reggi… - SM_Difesa : #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione Ringraziamo uomini e donne dell’Arma del… - matitesbagliate : RT @sorridicncausa: La mente è l'unica arma che hai per decidere come combattere nella vita, #quandoHaiAppena la percezione che vogliono u… - LaNotifica : Presentata l’Alfa Romeo Giulia per l’Arma dei Carabinieri -