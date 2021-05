L’Argentina sospende l’esportazione di carne per bloccare l’aumento dei prezzi nel mercato interno: “Rincaro del 65,3%” (Di martedì 18 maggio 2021) L’Argentina sospende l’esportazione di carne. Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato personalmente di aver bloccato le vendite all’estero per 30 giorni così da poter arginare gli aumenti di prezzo sul mercato interno. Il paese sudamericano rappresenta il quarto più grande esportatore di carne bovina al mondo, con circa 819mila tonnellate spedite all’estero nel 2020; la misura si è resa necessaria per “regolamentare il settore, limitare le pratiche speculative ed evitare l’evasione fiscale nel commercio estero”. Il provvedimento, chiariscono in una nota della presidenza, potrebbe essere revocato prima della sua scadenza naturale se si osservassero “risultati positivi” dall’applicazione di questa e altre misure di emergenza da concordare. La scorsa settimana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021)di. Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato personalmente di aver bloccato le vendite all’estero per 30 giorni così da poter arginare gli aumenti di prezzo sul. Il paese sudamericano rappresenta il quarto più grande esportatore dibovina al mondo, con circa 819mila tonnellate spedite all’estero nel 2020; la misura si è resa necessaria per “regolamentare il settore, limitare le pratiche speculative ed evitare l’evasione fiscale nel commercio estero”. Il provvedimento, chiariscono in una nota della presidenza, potrebbe essere revocato prima della sua scadenza naturale se si osservassero “risultati positivi” dall’applicazione di questa e altre misure di emergenza da concordare. La scorsa settimana, ...

