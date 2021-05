L’annuncio a sorpresa di Naomi Campbell | mamma a 50 anni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 maggio 2021) La venere nera è diventataper la prima volta, a, ha svelato al mondo intero di essere diventata, della venere nera, che ha quasi 51, con uno scatto su Instagram. Una semplice foto con una mano in cui si legge: “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo. Non c’è amore più grande”. Tra qualche giorno, il 22 maggio, l’ex modella inglese compirà 51. Nessun riferimento al nome della bimba e alla data di nascita. La top model non è mai stata sposata e non ha citato nessun compagno. Le ultime notizie sulla sua vita sentimentale riguardano al ...