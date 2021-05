L' allarme di Oxfam | ' Dopo gli attacchi su Gaza quasi 500 mila persone senza cibo e acqua'

(Di martedì 18 maggio 2021) Le conseguenze della guerra aperta da Israele sono drammatiche: amancano approvvigionamenti e beni primari per migliaia e migliaia di. 'A causa dei bombardamenti aerei in corso a...

'A causa dei bombardamenti aerei in corso a Gaza non riusciamo a raggiungere circa 450.000 persone allo stremo': è l'lanciato oggi da, di fronte all'escalation del conflitto scoppiato ...A causa dei bombardamenti aerei in corso a Gaza non riusciamo a raggiungere circa 450.000 persone allo stremo. E' l'lanciato oggi da, di fronte all'escalation del conflitto scoppiato nell'ultima settimana."Stiamo cercando di riprendere la nostra risposta umanitaria assieme ai nostri partner, ma la ...La guerra tra Israele e i palestinesi continua a salire di livello. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia ...Il governo italiano revochi le licenze per forniture di armi a Israele. E’ la richiesta avanzata, mentre nella Striscia di Gaza i morti e feriti si contano a centinaia, dalla Campagna di pressione all ...