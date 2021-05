L’Alga spirulina aiuta davvero a dimagrire? Benefici e controindicazioni del ‘super alimento’

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 maggio 2021)è solo la moda del momento o ci sonouna serie diche può apportare al nostro fisicondo anche chi è a dieta? Per chi non la conoscesse ancora,è un’alga azzurra unicellulare che si trova solitamente in laghi di acqua dolce, calda e alcalina. Molto conosciuta dai popoli tropicali,ha una forma stretta e allungata che non supera il mezzo millimetro di lunghezza ma è un concentrato ditant’è che alcuni l’hanno addirittura etichettata come il super alimento del futuro.è un concentrato di importanti elementi che la rendonounica e, soprattutto, completa. Basti ...