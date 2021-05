Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato Azel (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiama Azel ed è il primo figlio che Laetitia Casta ha avuto dall’attuale marito Louis Garrel Già madre Sahteene Sednaoui, 19 anni, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui, e Atena e Orlando, di 11 e 14 anni, avuti dall’attore Stefano Accorsi, Laetitia Casta ha dato alla luce il quarto figlio; il primo avuto dall’attuale marito Louis Garrel. Si chiama Azel: “Il suo nome non è stato scelto a caso; deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile“, ha spiegato l’attrice alla rivista Public. Il maschietto è nato nel mese di marzo, ma la notizia è stata diffusa e confermata dall’attrice soltanto qualche giorno fa con una intervista. La super modella e l’attore e regista Louis Garrel sono legati dal 2014 e si sono poi sposati nel 2017 in Corsica. ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Si chiamaed è il primo figlio cheha avuto dall’attuale marito Louis Garrel Già madre Sahteene Sednaoui, 19 anni, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui, e Atena e Orlando, di 11 e 14 anni, avuti dall’attore Stefano Accorsi,ha dato alla luce il quarto figlio; il primo avuto dall’attuale marito Louis Garrel. Si chiama: “Il suo nome non è stato scelto a caso; deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile“, ha spiegato l’attrice alla rivista Public. Il maschietto ènel mese di marzo, ma la notizia è stata diffusa e confermata dall’attrice soltanto qualche giorno fa con una intervista. La super modella e l’attore e regista Louis Garrel sono legati dal 2014 e si sono poi sposati nel 2017 in Corsica. ...

