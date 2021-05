La Vita In Diretta, Alberto Matano A Stefania Orlando: “Questa è …” La Orlando Rimane In Silenzio In Grande Imbarazzo (Di martedì 18 maggio 2021) La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano è decisamente un successo e Questa edizione sta volgendo al termine perché, a breve, lascerà il posto a Vita in Diretta estate che, con tutta probabilità, sarà condotta da Roberta Capua. Per il momento, la conduzione di Alberto Matano continua e certamente si riproporrà per l’inverno prossimo quando, al timone per una nuova edizione, ritroveremo ancora il giornalista calabrese che ormai ha tagliato la trasmissione a sua immagine e difficilmente rinuncerà a condurla anche se qualche tempo fa si vociferava che ci stava pensando. Alberto Matano a Stefania Orlando ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) Lain, condotta daè decisamente un successo eedizione sta volgendo al termine perché, a breve, lascerà il posto ainestate che, con tutta probabilità, sarà condotta da Roberta Capua. Per il momento, la conduzione dicontinua e certamente si riproporrà per l’inverno prossimo quando, al timone per una nuova edizione, ritroveremo ancora il giornalista calabrese che ormai ha tagliato la trasmissione a sua immagine e difficilmente rinuncerà a condurla anche se qualche tempo fa si vociferava che ci stava pensando....

