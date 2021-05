La “Virtus Arechi Salerno” perde 72 – 62 al Pala Gesteco contro l’UEB Gesteco Cividale (Di martedì 18 maggio 2021) Niente da fare. La Virtus Arechi Salerno perde 72-62 al Pala Gesteco contro l’UEB Gesteco Cividale e va sotto due a zero nella serie. Memore di tutto quello che è accaduto pochi giorni prima in gara 1, pronti via però la squadra di coach Parrillo sembra avere un impatto del tutto differente nel pitturato. Sia in difesa che in attacco. Tortù e Valentini (quest’ultimo proposto in quintetto al posto di Rezzano) catturano rimbalzi (alla fine sarà uno in più degli avversari in attacco) e producono i sette punti iniziali (2-7). Ma i padroni di casa prendono le misure e trascinati dai canestri di Fattori e Rota iniziano a costruire la risalita toccando anche le sette lunghezze di vantaggio ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) Niente da fare. La72-62 ale va sotto due a zero nella serie. Memore di tutto quello che è accaduto pochi giorni prima in gara 1, pronti via però la squadra di coach Parrillo sembra avere un impatto del tutto differente nel pitturato. Sia in difesa che in attacco. Tortù e Valentini (quest’ultimo proposto in quintetto al posto di Rezzano) catturano rimbalzi (alla fine sarà uno in più degli avversari in attacco) e producono i sette punti iniziali (2-7). Ma i padroni di casa prendono le misure e trascinati dai canestri di Fattori e Rota iniziano a costruire la risalita toccando anche le sette lunghezze di vantaggio ...

La Gesteco punta a raddoppiare Questa sera alle 19.30 ancora al PalaGesteco va in scena gara - 2 del quarto di finale play - off, del tabellone C, che oppone la formazione di casa alla Virtus Arechi Salerno di coach Parrillo. Nella prima partita l'inizio ha premiato il gioco controllato di Salerno e l'imprecisione al tiro dei ragazzi di Pillastrini; un terzo quarto da 32 punti (e ...

