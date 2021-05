La Turchia vuole entrare nella Difesa europea. Ci riuscirà? (Di martedì 18 maggio 2021) La Turchia vuole entrare nella Difesa europea. Ankara ha presentato richiesta formale di adesione alla cooperazione strutturata permanente (Pesco), e in particolare al progetto per la mobilità militare che preme tanto a Stati Uniti e Nato. Servirà però il via libera degli altri partecipanti, compresi Grecia e Cipro, poco propensi a ricostruire il dialogo con i turchi. D’altra parte, l’eventuale ingresso potrebbe permettere di ricostruire la fiducia reciproca, sfruttando i livelli più operativi, lontani dalla propaganda della politica. LA RICHIESTA La notizia della richiesta turca è stata riportata domenica dal settimanale tedesco Welt am Sonntag, poi confermata da Euractiv. Riguarda un progetto specifico della Pesco, quello per la “Military mobility” per il quale, un paio di settimane ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) La. Ankara ha presentato richiesta formale di adesione alla cooperazione strutturata permanente (Pesco), e in particolare al progetto per la mobilità militare che preme tanto a Stati Uniti e Nato. Servirà però il via libera degli altri partecipanti, compresi Grecia e Cipro, poco propensi a ricostruire il dialogo con i turchi. D’altra parte, l’eventuale ingresso potrebbe permettere di ricostruire la fiducia reciproca, sfruttando i livelli più operativi, lontani dalla propaganda della politica. LA RICHIESTA La notizia della richiesta turca è stata riportata domenica dal settimanale tedesco Welt am Sonntag, poi confermata da Euractiv. Riguarda un progetto specifico della Pesco, quello per la “Military mobility” per il quale, un paio di settimane ...

