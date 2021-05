La Svezia rompe il silenzio sugli attentati di matrice islamica

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo un lungo ed ostinatodelle autorità svedesi è arrivata la notizia che il ventiduenne migrante afghano Tamim Sultani lo scorso 14 maggio 2021, è stato incriminato dal tribunale distrettuale di Eksjö con l'accusa di sette tentati omicidi. La vicenda praticamente ignorata dalla stampa internazionale forse perché ormai il fatto che un migrante musulmano che accoltella la gente per strada è diventato quasi normale, risale al 3 marzo 2021 quando Tamim Sultani colpì con un coltello da cucina sette persone nel centro di Vetlanda, capoluogo del comune omonimo, nella contea di Jönköping. Nonostante alcuni testimoni avessero udito l'uomo gridare mentre colpiva i passanti "Allahu u akbar" ( Allah è grande) la magistratura fin da subito escluse il movente terroristico-religioso privilegiando l'ipotesi che l'uomo avesse colpito in quanto ...

