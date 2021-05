La storia di Roberta che non ha mai avuto paura di combatte il Lupus (Di martedì 18 maggio 2021) Roberta combatte da quando ha 14 anni contro il Lupus, una malattia legata alla produzione di autoanticorpi che attaccano le varie componenti dell’organismo stesso causando infezioni e danni tessutali. Può colpire la pelle, le articolazioni, il cuore, i polmoni, i reni, il fegato, il sistema nervoso e la parete interna dei vasi, come spiega il nostro esperto Federico Mereta. La storia di Roberta ha vinto il contest “Diventa protagonista e scrivi la tua storia”, indetto nell’ambito della campagna #MyLupusStory, realizzata dal gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK. Il suo racconto è un esempio di grande riscatto in un percorso che l’ha portata a condividere la sua esperienza dopo anni di negazione e silenzio. Questa è la storia di ... Leggi su dilei (Di martedì 18 maggio 2021)da quando ha 14 anni contro il, una malattia legata alla produzione di autoanticorpi che attaccano le varie componenti dell’organismo stesso causando infezioni e danni tessutali. Può colpire la pelle, le articolazioni, il cuore, i polmoni, i reni, il fegato, il sistema nervoso e la parete interna dei vasi, come spiega il nostro esperto Federico Mereta. Ladiha vinto il contest “Diventa protagonista e scrivi la tua”, indetto nell’ambito della campagna #MyStory, realizzata dal gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK. Il suo racconto è un esempio di grande riscatto in un percorso che l’ha portata a condividere la sua esperienza dopo anni di negazione e silenzio. Questa è ladi ...

