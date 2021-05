La Storia del PC Gaming: l'intervista a Stefano Silvestri, direttore di Eurogamer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Intel e Videogames Party hanno unito le forze per un progetto cultural-pop con il coinvolgimento di grandi ospiti: tra questi c'è anche il direttore di Eurogamer.it e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport Stefano Silvestri. Rispondendo a varie domande tra cui qual è stato il primo gioco su PC o il titolo più giocato, il direttore di Eurogamer.it Stefano Silvestri ripercorre la sua carriera, non solo da giocatore, ma anche lavorativa. Attualmente, "La Storia del PC Gaming" ha preso vita nella forma di sito internet che funge come una sorta di museo virtuale della memoria, ma il progetto è quello di realizzare uno spazio fisico che possa accogliere testimonianze e oggetti del passato videoludico e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Intel e Videogames Party hanno unito le forze per un progetto cultural-pop con il coinvolgimento di grandi ospiti: tra questi c'è anche ildi.it e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport. Rispondendo a varie domande tra cui qual è stato il primo gioco su PC o il titolo più giocato, ildi.itripercorre la sua carriera, non solo da giocatore, ma anche lavorativa. Attualmente, "Ladel PC" ha preso vita nella forma di sito internet che funge come una sorta di museo virtuale della memoria, ma il progetto è quello di realizzare uno spazio fisico che possa accogliere testimonianze e oggetti del passato videoludico e ...

