La Spagna travolta da cinquemila arrivi a Ceuta: mille sono minori migranti (Di martedì 18 maggio 2021) E' salito ad almeno cinque mila, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta ... Leggi su globalist (Di martedì 18 maggio 2021) E' salito ad almeno cinque mila, tra cui un migliaio di, il numero dicheriusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l'enclave spagnola di...

Advertising

HuffPostItalia : Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore - alessandro1846 : RT @HuffPostItalia: Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore - michelefarrugg : RT @HuffPostItalia: Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore - Ss51202463 : RT @HuffPostItalia: Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna travolta La Spagna travolta da cinquemila arrivi a Ceuta: mille sono minori migranti E' salito ad almeno cinque mila, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le quali si tratta di una cifra senza precedenti. Ci sarebbe, secondo i ...

Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra Spagna e Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo a Ceuta ha detto che si tratta di numeri senza precedenti, ...

Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore L'HuffPost Spagna travolta dai migranti, 5mila sbarchi a Ceuta in poche ore Almeno 5.000 migranti, tra cui un migliaio di minori, sono riusciti a raggiungere ieri l’enclave spagnola nordafricana di Ceuta. Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra S ...

Gioielli barocchi tra Sicilia e Spagna, la conferenza del Cervantes in streaming La terza settimana di attività della manifestazione “Maggio di Seta”, promossa dall’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33), all'interno del Progetto Europeo Silknow, si apre, martedì 18 ...

E' salito ad almeno cinque mila, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le quali si tratta di una cifra senza precedenti. Ci sarebbe, secondo i ...Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni trae Marocco. Un portavoce della delegazione del governo spagnolo a Ceuta ha detto che si tratta di numeri senza precedenti, ...Almeno 5.000 migranti, tra cui un migliaio di minori, sono riusciti a raggiungere ieri l’enclave spagnola nordafricana di Ceuta. Un record di arrivi in un solo giorno che fa crescere le tensioni tra S ...La terza settimana di attività della manifestazione “Maggio di Seta”, promossa dall’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33), all'interno del Progetto Europeo Silknow, si apre, martedì 18 ...