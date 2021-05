La serie Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman, dai creatori di Big Little Lies, arriverà su Prime Video (Di martedì 18 maggio 2021) L’attesa serie Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman e Melissa McCarthy, basata sull’omonimo romanzo del 2018 dell’autrice australiana di Big Little Lies Liane Moriarty, debutterà in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e in altri Paesi – tranne Stati Uniti e Cina – nel corso del 2022. Creata da David E. Kelley e John Henry Butterworth, la serie verrà invece rilasciata nel 2021 sulla piattaforma Hulu negli USA. Ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione, la storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) L’attesa, cone Melissa McCarthy, basata sull’omonimo romanzo del 2018 dell’autrice australiana di BigLiane Moriarty, debutterà in esclusiva su Amazonin Italia e in altri Paesi – tranne Stati Uniti e Cina – nel corso del 2022. Creata da David E. Kelley e John Henry Butterworth, laverrà invece rilasciata nel 2021 sulla piattaforma Hulu negli USA. Ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione, la storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di ...

