La proteina Spike nei vaccini non è «un'arma biologica» (Di martedì 18 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video di 10 minuti e 10 secondi, pubblicato il 9 maggio 2021 sulla piattaforma Rumble (considerata una delle principali piattaforme video che disseminano teorie cospirazioniste e disinformazione in ambito medico) e intitolato "Dr. Lawrence Palevsky La proteina Spike nei vaccini covid è una «arma biologica»". Nel video Lawrence B. Palevsky, pediatra americano antivaccinista che in passato aveva già diffuso disinformazione a tema Covid-19, argomenta che i vaccini anti-Covid non sono protettivi, che non si tratta di una malattia virale e che la causa della malattia è «avvelenamento del sangue» dovuto alla proteina Spike. I vaccini anti-Covid che si ...

