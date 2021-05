La proteina Spike nei vaccini non è «un’arma biologica» (Di martedì 18 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video di 10 minuti e 10 secondi, pubblicato il 9 maggio 2021 sulla piattaforma Rumble (considerata una delle principali piattaforme video che disseminano teorie cospirazioniste e disinformazione in ambito medico) e intitolato “Dr. Lawrence Palevsky La proteina Spike nei vaccini covid è una «arma biologica»”. Nel video Lawrence B. Palevsky, pediatra americano antivaccinista che in passato aveva già diffuso disinformazione a tema Covid-19, argomenta che i vaccini anti-Covid non sono protettivi, che non si tratta di una malattia virale e che la causa della malattia è «avvelenamento del sangue» dovuto alla proteina Spike. I vaccini anti-Covid che si ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 maggio 2021) Il 17 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video di 10 minuti e 10 secondi, pubblicato il 9 maggio 2021 sulla piattaforma Rumble (considerata una delle principali piattaforme video che disseminano teorie cospirazioniste e disinformazione in ambito medico) e intitolato “Dr. Lawrence Palevsky Laneicovid è una «arma»”. Nel video Lawrence B. Palevsky, pediatra americano antista che in passato aveva già diffuso disinformazione a tema Covid-19, argomenta che ianti-Covid non sono protettivi, che non si tratta di una malattia virale e che la causa della malattia è «avvelenamento del sangue» dovuto alla. Ianti-Covid che si ...

ladyonorato : Quindi è dimostrato che la proteina Spike, quella che i vaccini fanno produrre alle nostre cellule in quantità abno… - EtruscanMCMLXV : RT @GufoItaliano: @gertha24310480 Ma quelli sono i 'vaccini' Obbligano l'organismo a produrre la proteina Spike,che gli anticorpi attaccano… - Michelamikba1 : @LaBombetta76 @jennaro69 @valy_s Hanno usato la proteina spike ,non il vaccino attuale... - MattSDPell : RT @MattSDPell: @Cartabellotta Giocando a dadi con gli amici sono cresciuto me la sono spassata, wow un contagio ogni minuto le mie toste… - MattSDPell : @Cartabellotta Giocando a dadi con gli amici sono cresciuto me la sono spassata, wow un contagio ogni minuto le m… -

Ultime Notizie dalla rete : proteina Spike Il Covid - 19 non è una malattia respiratoria ma vascolare Il motivo che ha spinto gli autori dello studio a formulare questa tesi è stata l'analisi della proteina Spike . Utilizzata dal virus Sars - CoV - 2 come un vero e proprio 'uncino' con il quale ...

Reithera: per gli anticorpi arriva la "prova del nove". A Parma ...e della data manager Diletta Laccabue - è la volta del prelievo di sangue dei volontari (alcuni dei quali trattati solo con placebo) 'per testare la produzione di anticorpi contro la proteina Spike ...

Coronavirus, lo studio: proteina Spike danneggia cellule di vasi sanguigni Nurse Times Il Covid-19 non è una malattia respiratoria ma vascolare Utilizzata dal Sars-CoV-2 per infettare le cellule, la proteina Spike danneggia anche il tessuto che riveste i vasi sanguigni. A fronte di questa scoperta, il Covid-19 deve essere considerata una mala ...

Cosa sappiamo degli altri due coronavirus che potrebbero infettare gli esseri umani Uno dei due, identificato in Malesia, è simile a un coronavirus trovato nei cani. L’altro, isolato ad Haiti, potrebbe essere stato trasmesso dai maiali all’uomo. In entrambi i casi le infezioni risalg ...

