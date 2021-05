La privacy è bella finché non bisogna vendere qualche milione di iPhone (Di martedì 18 maggio 2021) Apple si pone sul mercato come leader in fatto di privacy. Con l’ultimo aggiornamento software dei propri telefoni la compagnia californiana sembra aver rimesso in mano agli utenti un certo livello di controllo sul tracciamento dei propri dati personali. A livello pubblicitario, intanto, spinge una promessa: con ogni iPhone c’è più sicurezza rispetto ai telefoni concorrenti. Al netto del potenziamento dei propri servizi digitali, la casa di Cupertino rimane una compagnia che vende hardware. Questo le dà un vantaggio rispetto all’altro grande player nel mondo del software per smartphone, ossia Google, che essendo la più grande compagnia pubblicitaria sul pianeta deve affrontare altri problemi nella gestione dei dati degli utenti. La Apple invece vende un “pacchetto” completo, hardware e software a sistema chiuso – e non ha paura di mettere il tutto al ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) Apple si pone sul mercato come leader in fatto di. Con l’ultimo aggiornamento software dei propri telefoni la compagnia californiana sembra aver rimesso in mano agli utenti un certo livello di controllo sul tracciamento dei propri dati personali. A livello pubblicitario, intanto, spinge una promessa: con ognic’è più sicurezza rispetto ai telefoni concorrenti. Al netto del potenziamento dei propri servizi digitali, la casa di Cupertino rimane una compagnia che vende hardware. Questo le dà un vantaggio rispetto all’altro grande player nel mondo del software per smartphone, ossia Google, che essendo la più grande compagnia pubblicitaria sul pianeta deve affrontare altri problemi nella gestione dei dati degli utenti. La Apple invece vende un “pacchetto” completo, hardware e software a sistema chiuso – e non ha paura di mettere il tutto al ...

