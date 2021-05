La panchina di Pioli non è al sicuro | in caso di mancata qualificazione in Champions il tecnico del Milan rischia

Advertising

murieIismo : @NandoPiscopo1 @HaugeFan Si ovvio che essendo ripreso il Pep ha dato il meglio di sé, il punto è che si parla di me… - Fracal971 : @Thankilpin Ma non ha senso,perché poi io ti posso nominare moltissimi campi dove Pioli ha fatto punti tipo a Torin… - AirRaidSiren986 : @GreenMidnight1 @clalicalzi @CorkScrew12 @eImudo allo stesso tempo tornando a Pioli anche secondo me poteva fare me… - chiapperfield : @Nicholas_Jenkis Quella con pioli in panchina a Torino fu ugualmente terribile - GreenMidnight1 : @clalicalzi @CorkScrew12 @eImudo Pioli...senza Ibra. Sono gli schemi di Conte (gli stessi del Bari di Ventura 15 an… -

Ultime Notizie dalla rete : panchina Pioli

...in. Un premio che riguarda tutti gli allenatori, anche quelli della Serie A. Tra i più votati in assoluto, e che quindi vanno in nomination, Claudio Ranieri (Sampdoria), Stefano(Milan)......in. Un premio che riguarda tutti gli allenatori, anche quelli della Serie A. Tra i più votati in assoluto, e che quindi vanno in nomination, Claudio Ranieri (Sampdoria), Stefano(Milan)...In attesa degli ultimi verdetti la Juventus pensa a rinforzarsi puntando su possibili scambi di mercato e nelle ultime ore spunta una nuova idea.Nomination per il Gentleman Gigi Simoni Lega B a Pioli, Pirlo e Ranieri. Il 21 maggio si svolgerà la cerimonia di premiazione in digitale ...