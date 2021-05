La Ong fa rotta verso l'Italia con 400 immigrati, altro sfregio della Germania: 400 a bordo. La rabbia di Salvini (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto come previsto: fanno rotta verso l'Italia. Si parla della ong Sea Eye 4, che ora preme contro i nostri confini. La nave, battente bandiera tedesca, ha a bordo oltre 400 persone dopo aver effettuato sei trasbordi nel Mediterraneo soltanto nelle ultime ore. Nessuno dei salvataggi è stato effettuato in zona Sar Italiana, ma la Ong ora chiama la Guardia Costiera del nostro paese. "Malta ha respinto la richiesta di porto sicuro, per Sea Eye 4 e invoca la responsabilità con lo Stato di bandiera e il porto di origine di Ratisbona. Stiamo ora raggiungendo la zona Sar Italiana e chiediamo urgentemente alla Guardia Costiera di assumere il coordinamento", ha fatto sapere sui social Gorden Isler, executive board di Sea Eye. Già, per i porti delle ong i porti di Malta sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto come previsto: fannol'. Si parlaong Sea Eye 4, che ora preme contro i nostri confini. La nave, battente bandiera tedesca, ha aoltre 400 persone dopo aver effettuato sei trasbordi nel Mediterraneo soltanto nelle ultime ore. Nessuno dei salvataggi è stato effettuato in zona Sarna, ma la Ong ora chiama la Guardia Costiera del nostro paese. "Malta ha respinto la richiesta di porto sicuro, per Sea Eye 4 e invoca la responsabilità con lo Stato di bandiera e il porto di origine di Ratisbona. Stiamo ora raggiungendo la zona Sarna e chiediamo urgentemente alla Guardia Costiera di assumere il coordinamento", ha fatto sapere sui social Gorden Isler, executive board di Sea Eye. Già, per i porti delle ong i porti di Malta sono ...

