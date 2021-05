La musica italiana è in lutto | è morto Franco Battiato

Advertising

fanpage : La musica italiana piange uno dei suoi artisti più grandi. Addio al grande Maestro Franco #Battiato ?? - fanpage : È morto Franco #Battiato, addio Maestro. - SkyArte : “Perché sei un essere speciale … ??” Ci lascia Franco Battiato, “Maestro” della musica italiana. Per noi in eredit… - namelessluds : RT @thisismaneskin: Oggi la musica italiana perde una sua colonna portante, un'artista con cui siamo cresciuti e che ha regalato la sua art… - BScapigliati : RT @virginiaraggi: Con Franco #Battiato scompare un musicista unico, artista all’avanguardia che con le sue opere ha fatto la storia della… -

Ultime Notizie dalla rete : musica italiana

' Oggi è una giornata davvero molto triste, perché ci lascia uno dei più grandi artisti dellae della cultura. Franco Battiato non è stato solo un cantautore immenso, ma un artista a ...In "Annazero" le collaborazioni sono davvero tantissime, tra giovani promesse e volti noti dellacome Beba , Martina May , Gemitaiz e Geolier , ma anche rapper e producer di ...E’ morto Franco Battiato: il cantautore siciliano aveva 76 anni ed era malato da tempo. Maestro di melodia e grande paroliere, esponente del rock progressivo e vero e proprio cultore della musica sper ...Già disponibile in tutti gli store digitali. Ed è proprio vero quando si dice: Anno Nuovo Vita Nuova! Loro invece dicono: Anno Nuovo…” MUSICA NUEVA”! Il duo composto dal tenore veronese Matteo Montres ...