La monrealese “Ka Va Pi Costruzioni” eseguirà lavori per 886 mila euro alla Ciambra

Leggi su monrealelive

(Di martedì 18 maggio 2021) Sarà la Ka.Va.Pisrl di Monreale a eseguire idi riqualificazione all’interno del quartieredi Monreale. È la ditta indicata per l’esecuzione deiin appalto dal Consorzio Krea srl, che si è aggiudicato la procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei. Il Comune di Monreale si è avvalso della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale del raggruppamento temporaneo costituito dallo “Studio Faraone” (mandataria) e dai liberi professionisti ing. Pietro Faraone, ing. Francesco Russo, arch. Roberto Pupella, ing. Maurizio Vella, ing. Gianni Schirò (mandanti) e arch. Paola Faraone (giovane professionista). Il progetto esecutivo, in seguito, è stato trasmesso al Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità ...