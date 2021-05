La lunga storia di Franco Battiato: gli esordi, il successo, la vita privata (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato: carriera, frasi, moglie, figli e malattia del cantautore “Se un figlio si accorgesse che per caso / è nato tra migliaia di occasioni / capirebbe tutti i sogni che la vita dà / con gioia ne vivrebbe tutte quante le illusioni“, cantava nel 1972 Franco Battiato. Il brano, “Energia”, era contenuto nel primo album “Fetus”, che sconvolse il panorama musicale italiano fino ad allora abituato alla tradizione delle orchestre e delle canzoni d’amore. Con “Fetus” Battiato sperimentava per la prima volta in Italia il genere elettronico, e anche se nel corso della sua lunga carriera si presterà a trovate più commerciali, quel tratto non lo abbandonerà anche nel periodo più pop del suo lungo percorso artistico. Il cantautore morto oggi all’età di 76 anni ha ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021): carriera, frasi, moglie, figli e malattia del cantautore “Se un figlio si accorgesse che per caso / è nato tra migliaia di occasioni / capirebbe tutti i sogni che ladà / con gioia ne vivrebbe tutte quante le illusioni“, cantava nel 1972. Il brano, “Energia”, era contenuto nel primo album “Fetus”, che sconvolse il panorama musicale italiano fino ad allora abituato alla tradizione delle orchestre e delle canzoni d’amore. Con “Fetus”sperimentava per la prima volta in Italia il genere elettronico, e anche se nel corso della suacarriera si presterà a trovate più commerciali, quel tratto non lo abbandonerà anche nel periodo più pop del suo lungo percorso artistico. Il cantautore morto oggi all’età di 76 anni ha ...

Advertising

sscnapoli : Il @sscnapoli ha eguagliato la sua striscia realizzativa più lunga nella storia in Serie A: 24 partite consecutive… - NobileAnima : Lo scriviamo da tempo.. È una sorta di Risiko, per accaparrarsi i Territori, l'Italia non sfuggira` al Giogo GeoPo… - beatriceperini : @pierpi13 Livorno ha una storia lunga di gente ribelle. Io amo i ribelli - Cloclo72530307 : @marysorriso79 Anche io sono dispiaciuta. Tra l'altro aveva l'età di mio fratello che purtroppo non frequento(stori… - reguIusbIackfk : @Real_BillyA lunga storia non ci voglio pensare?? -