La Givova Scafati, presenta Frank Gaines. Longobardi: "I Want To Win!" (Di martedì 18 maggio 2021) E' stato presentato a stampa e tifosi l'atleta statunitense Frank Gaines, ultimo arrivato in casa Givova Scafati. Conferenza stampa in grande stile per celebrare il suo arrivo nella cittadina dell'Agro, alla presenza della proprietà, della dirigenza, dello staff tecnico, del main sponsor e dell'amministrazione comunale. Il general manager Gino Guastaferro: «Gaines è un giocatore che tutti conoscono per la sua carriera; è un gran realizzatore, sicuramente in grado di darci una grandissima mano in questa fase finale del campionato. Ha chiuso recentemente la sua esperienza con Cantù, facendo registrare ben 43 punti personali, dato che la dice lunga sul suo talento e sulle sue indiscusse qualità. L'operazione è merito del lavoro e dei sacrifici profusi dalla famiglia ...

