La giungla dei bonus fiscali: sono 532 e costano oltre 60 miliardi l’anno (Di martedì 18 maggio 2021) Contributi, agevolazioni e sgravi sono ormai una massa inestricabile. E il sistema è diventato così complesso che anche chi dovrebbe usufruirne non riesce più a farlo Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 18 maggio 2021) Contributi, agevolazioni e sgraviormai una massa inestricabile. E il sistema è diventato così complesso che anche chi dovrebbe usufruirne non riesce più a farlo

Advertising

elio33044815 : RT @mostro15119736: “si torna alla giungla dei cantieri, alle interferenze, al pagamento a cottimo. Insomma, agli anni 50, quando la vita d… - marco_pistacchi : @rprat75 Mi chiedo Riccardo : ma Drummond deve stare in queste condizioni fisiche? Sembra l'orso Balu' del Libro de… - marikozzo02 : ma in fin dei conti sto bene puoi dormire tranquilla che non mi taglio le vene che non parto per l’India anche s… - fedeporfidi : @maggiore71 @PierluigiBattis I sindacalisti già oggi hanno le mani legate di fronte al sistema degli appalti al mas… - pama_dei : RT @colvieux: La #povertà narrata come colpa, come peccato originale da emendare con sudore, sangue e merda. La cultura del “ si salva chi… -