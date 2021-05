La Germania manderà aiuti per 40 milioni da inviare a Gaza

(Di martedì 18 maggio 2021) Solo distruzione e guerra nella Striscia di. Alcuniumanitari sono però in arrivo dall'Europa: una somma assolutamente non sufficiente. Lainvierà infattiumanitari per 40 ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Germania manderà

Globalist.it

Solo distruzione e guerra nella Striscia di Gaza. Alcuni aiuti umanitari sono però in arrivo dall'Europa: una somma assolutamente non sufficiente. Lainvierà infatti aiuti umanitari per 40 milioni di euro alla Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in occasione di una videoconferenza con i suoi ...Mediasetin Italia la sede effettiva nonché la residenza fiscale , con un trasferimento che ... Il gruppo, che controlla inanche il 24% del gruppo tedesco Prosieben , sta partecipando ...