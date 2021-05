La donna di 67 anni che ha ricevuto quattro dosi di vaccino a Livorno

(Di martedì 18 maggio 2021) Unadi 67haieri pomeriggio 0,30 ml diPfizer interamente, senza diluizioni. Una quantità pari a 4di. Si tratta del secondo caso dopo quello della studentessa all’ospedale di Massa. Stavolta il fatto è accaduto nell’hub vaccinale del PalaModigliani di. L’Asl Toscana Nord Ovest ha immediatamente aperto un’indagine interna. Secondo una prima ricostruzione, laavrebbe0,3 ml diPfizer senza essere diluito e quindi un dosaggiovolte superiore al normale. La paziente è stata immediatamente presa in carico dal personale medico e infermieristico presente nel centro vaccinale e tenuta in osservazione per circa un’ora in modo da ...

Unadi 67, come spiegato durante un punto stampa che si è tenuto all'Hub vaccinale PalaModì, "ha ricevuto 0,30 ml di vaccino Pfizer interamente, senza essere diluito. Una quantità pari a 4 ...Read More News Vaccino: altro caso sovradosaggio, 4 dosi Pfizer adi 6718 Maggio 2021 Un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino anti Covid, dopo la studentessa di Massa, si è verificato ...