La destra fa le barricate contro il Ddl Zan | ancora ostruzionismo e ritardi

Advertising

CuccioloHD : RT @IlPrimatoN: Dallo ius soli al Ddl Zan, la straordinaria capacità della sinistra di essere impopolare - Marisab79879802 : RT @viaggrego: Più la #Sinistra erge barricate #Ideologiche, più la #Destra cresce nei #Sondaggi - viaggrego : Più la #Sinistra erge barricate #Ideologiche, più la #Destra cresce nei #Sondaggi - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Dallo ius soli al Ddl Zan, la straordinaria capacità della sinistra di essere impopolare - sacinaro : RT @ALFO100897: Più la sinistra erge barricate ideologiche, più la destra cresce nei sondaggi. Sono talmente stolti che dovrebbero andare… -

Ultime Notizie dalla rete : destra barricate

Globalist.it

La dimostrazione che Fedez aveva ragione quando diceva che c'era chi voleva ostacolare il Ddl Zan. Il centrodestra di governo (Lega e Forza Italia) e Fdi di nuovo compatti per fare ostruzionismo al ......che gli ambienti giovanili dellae del Fronte della Gioventù ritrovano negli anni '80 temi e riferimenti a loro familiari. "Up Patriots to arms" (con il verso pasoliniano: "Lein ...ROMA – Siamo solo all’inizio e già è lotta continua. Sia nel campo del Centrodestra che in quello del Centrosinistra. I sondaggi sono il sale sulla piaga, soprattutto quelli che, implacabili, segnalan ..."Ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso. Ma la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà un peso quando si dovrà indiv ...