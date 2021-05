La danza del gabbiano: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano (Di martedì 18 maggio 2021) Qual è il cast (attori) de La danza del gabbiano, l’episodio de Il Commissario Montalbano in onda questa sera, martedì 18 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1? Ovviamente non poteva mancare Luca Zingaretti nei panni del Commissario di Vigata. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese e con la partecipazione di Sonia Bergamasco che veste i panni dell’amata Livia. Altri interpreti: Ilenia Maccarrone (Angela), Sebastiano Rapisarda (Carmine Fazio), Giuseppe Di ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Qual è il(attori) de Ladel, l’episodio de Ilin onda questa sera, martedì 18 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1? Ovviamente non poteva mancare Luca Zingaretti nei panni deldi Vigata. Nelanche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese e con la partecipazione di Sonia Bergamasco che veste i panni dell’amata Livia. Altri interpreti: Ilenia Maccarrone (Angela), Sebastiano Rapisarda (Carmine Fazio), Giuseppe Di ...

