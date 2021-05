«La Cura», il vero significato della canzone gioiello di Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) «E guarirai da tutte le malattie/ Perché sei un essere speciale/ Ed io, avrò Cura di te». Recita così il ritornello di una delle canzoni più belle di Franco Battiato, “La Cura”, inclusa nell’album del 1997, «L’imboscata». Uno dei brani più struggenti della storia della musica italiana che il maestro, morto oggi dopo una lunga malattia, all’età di 76 anni, nella sua casa di Milo in Sicilia, ha scritto assieme al filosofo Manlio Sgalambro. Una lirica intrisa di metafore e immagini oniriche, che sa spiegare con pathos cosa significhi dedicarsi completamente a qualcuno. leggi anche l’articolo —> Franco Battiato, tutto sulla vita privata: «Mi vanto di non essermi mai innamorato» «La Cura» di Franco ... Leggi su urbanpost (Di martedì 18 maggio 2021) «E guarirai da tutte le malattie/ Perché sei un essere speciale/ Ed io, avròdi te». Recita così il ritornello di una delle canzoni più belle di, “La”, inclusa nell’album del 1997, «L’imboscata». Uno dei brani più struggentistoriamusica italiana che il maestro, morto oggi dopo una lunga malattia, all’età di 76 anni, nella sua casa di Milo in Sicilia, ha scritto assieme al filosofo Manlio Sgalambro. Una lirica intrisa di metafore e immagini oniriche, che sa spiegare con pathos cosa significhi dedicarsi completamente a qualcuno. leggi anche l’articolo —>, tutto sulla vita privata: «Mi vanto di non essermi mai innamorato» «La» di...

