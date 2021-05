«La cura» di Battiato | vero significato | storia e testo di uno dei brani più citati e amati del Maestro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 maggio 2021) Tutte le volte che ho immaginato quale potesse essere la canzone più rappresentativa della musica di Franco, non ho mai pensato alla. Quel brano tardivo (L'imboscata, 1996), in cui ho sempre percepito fortissima l’impronta di Manlio Sgalambro, a mio avviso, non ce la racconta proprio tutta su di lui. «Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza… Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali...» ci dicono molto del suo lungo cammino verso l’evoluzione spirituale, ma poco o nulla di quell'animale che si portava dentro e che gli rubava anche il caffè. Perché, ricordiamolo,era un Ariete, segno di fuoco e la sua musica è fatta anche di carne e passioni ardenti, dell’eros che si fa parola e di strane inibizioni che scatenano il piacere. Nellamancano ...