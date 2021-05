La copertina de l’Espresso e la ‘maternità maschile’ | non so da cosa iniziare per esprimere sgomento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Quando dici le coincidenze: sto preparando la voce per wikiradio di Rai3 sul processo Pierobon, pietra miliare, a inizio anni 70, per il varo della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, e mi imbatto nella denuncia per vilipendio della religione che il settimanaledovette fronteggiare per la crudadel 1975. Si trattava dell’immagine di una donna incinta, nuda e inchiodata a una croce, titolo a corredo Aborto, una tragedia italiana. Messaggio forte e chiaro per ricordare che erano milioni le donne in Italia costrette ad abortire clandestinamente, con enormi rischi di setticemia, emorragie, sterilità e morte. Impossibile non fare l’accostamento con la recentedello stesso settimanale, annunciata così: “Un pancione, una vita che nasce, un bambino che arriva. E poco importa che la persona ...