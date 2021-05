La Consulta tedesca respinge due ricorsi contro il programma di acquisto di titoli della Bce “È proporzionato rispetto all’obiettivo”

(Di martedì 18 maggio 2021) La Corte costituzionaleha respinto, dichiarandoli “irricevibili“, dueche mettevano in discussione l’dipubblici nei mercati secondari da parteBce, noto come Quantitative easing. Nel maggio 2020 i giudici di Karlsruhe avevano contestato al governo e al ParlamentoGermania di aver accettato ildi acquisti diavviato nel 2015 dall’allora presidente Mario Draghi senza chiedere conto all’Eurotowerproporzionalità di tale misura “agli effetti economici e fiscali“, tra cui quelli su risparmi, pensioni e valori immobiliari. In seguito però la Bce ha fornito la documentazione richiesta e a luglio il Bundestag si è espresso affermando che il Qe ...

Advertising

fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: La Consulta tedesca respinge due ricorsi contro il programma di acquisto di titoli della Bce. “È proporzionato rispett… - fattoquotidiano : La Consulta tedesca respinge due ricorsi contro il programma di acquisto di titoli della Bce. “È proporzionato risp… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: 'Irricevibili'. Consulta tedesca respinge ricorsi su piano di acquisti della Bce - HuffPostItalia : 'Irricevibili'. Consulta tedesca respinge ricorsi su piano di acquisti della Bce -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta tedesca

Il Fatto Quotidiano

I giudici erano chiamati a valutare se la Germania abbia attuato la sentenza del 5 maggio 2020 con cui la Corte definiva il Piano in parte contrario alla Costituzione. Eurotower aveva quindi ...Spesso i contrasti tra governo centrale ed enti locali sfociano in conflitti davanti alla: ... In altre occasioni ho richiamato una clausola che c'è nella costituzione federale, quella ...La Corte costituzionale federale di Karlsruhe ha respinto i due ricorsi che mettevano in discussione l’acquisto di titoli pubblici nei mercati secondari (Programma Pspp) della Bce. Lo riporta il sito ...I medici tedeschi hanno rilevato in Germania 13.087 casi di positivi al coronavirus tra i vaccinati con due dosi. Ovvero lo 0,16% degli oltre 8 milioni di vaccini somministrati ...