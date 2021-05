La Casa di Carta omaggia Franco Battiato e Centro di Gravità Permanente (video): “Hasta siempre, Maestro” (Di martedì 18 maggio 2021) Anche i produttori de La Casa di Carta piangono la scomparsa di Franco Battiato, che si è spento a 76 anni nella sua Casa di Milo, in provincia di Catania, dopo una lunga malattia su cui ha mantenuto uno stretto riserbo. I seguaci della serie Netflix ricorderanno l’uso che la serie ha fatto della sua Centro di Gravità Permanente, cantata in italiano dai protagonisti in uno dei momenti più scanzonati della quarta stagione. Il tributo è apparso sui canali social della Casa di produzione spagnola Vancouver Media Producciones, fondata da Alex Pina e Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, Il Molo Rosso e la più recente Sky Rojo, nonché autori di Vis a Vis e White Lines. La prolifica ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Anche i produttori de Ladipiangono la scomparsa di, che si è spento a 76 anni nella suadi Milo, in provincia di Catania, dopo una lunga malattia su cui ha mantenuto uno stretto riserbo. I seguaci della serie Netflix ricorderanno l’uso che la serie ha fatto della suadi, cantata in italiano dai protagonisti in uno dei momenti più scanzonati della quarta stagione. Il tributo è apparso sui canali social delladi produzione spagnola Vancouver Media Producciones, fondata da Alex Pina e Esther Martínez Lobato, creatori de Ladi, Il Molo Rosso e la più recente Sky Rojo, nonché autori di Vis a Vis e White Lines. La prolifica ...

