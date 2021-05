La carta vantaggi per le famiglie si amplia e da luglio anche i nonni potranno usufruire degli sconti previsti dall’EuregioFamilyPass Alto Adige (Di martedì 18 maggio 2021) Quattro anni dopo l’introduzione dell’EuregioFamilyPass Alto Adige i benefici di questa carta vantaggi verranno ampliati anche a favore dei nonni e delle nonne. LaGiunta provinciale ha approvato oggi (18 maggio) la relativa delibera su proposta dell’assessora competente per le politiche sociali e la famiglia, Waltraud Deeg. La delibera odierna è stata preceduta, nel 2018, da una decisione di massima adottata dai tre presidenti dei territori che compongono l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, secondo la quale la carta famiglia dovrebbe essere ampliata sulla base del modello adottato nel Tirolo del “Bonus Nonna + Nonno”. “In molti casi i nonni assumono un ruolo indispensabile ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 maggio 2021) Quattro anni dopo l’introduzione dell’EuregioFamilyPassi benefici di questaverrannotia favore deie delle nonne. LaGiunta provinciale ha approvato oggi (18 maggio) la relativa delibera su proposta dell’assessora competente per le politiche sociali e la famiglia, Waltraud Deeg. La delibera odierna è stata preceduta, nel 2018, da una decisione di massima adottata dai tre presidenti dei territori che compongono l’Euregio Tirolo--Trentino, secondo la quale lafamiglia dovrebbe essereta sulla base del modello adottato nel Tirolo del “Bonus Nonna + Nonno”. “In molti casi iassumono un ruolo indispensabile ...

